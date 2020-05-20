Жена Прилучного рассказала, почему не ужилась с мужем

https://static.news.ru/photo/11c21d26-9a49-11ea-a1fd-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений.

О своём разводе Муцениеце заговорила с подругой в прямом эфире в Instagram. Актриса пояснила, что муж поднимает на неё руку, когда выпьет.

Единственное, что я поняла: не нужно нарушать границы желаний партнёра. Если человек хочет сниматься — пусть снимается. Если хочет куда-то поехать — пусть едет, — поделилась «секретом» семейного счастья жена Павла Прилучного.

Сейчас актриса мечтает поскорее с головой погрузиться в работу. Но пандемия не даёт ей полностью раскрыть свой творческий потенциал. Жена Прилучного очень хочет получить какую-нибудь драматическую роль, а пока занимается детьми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце сдержала обещание и подала документы на развод. Скоро она официально станет свободной женщиной.