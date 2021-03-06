Жена Петросяна жёстко ответила фанату на комплимент

https://static.news.ru/photo/3db12f2c-7e86-11eb-a874-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова жёстко ответила в комментариях в микроблоге поклоннику, который сделал ей комплимент, но при этом посоветовал сменить образ. Публикация появилась в Instagram-аккаунте женщины.

Брухунова поделилась с поклонниками снимком из Музея изобразительных искусств. В кадре она позирует на фоне экспозиции, будучи одетой в тёмно-синий свободный джемпер с закатанными рукавами, широкие джинсы и удобную обувь. Образ она дополнила ярко-красной сумкой через плечо.

Суббота. Утро. Музей изобразительных искусств, — кратко подписала жена Петросяна свой пост.

В комментариях поклонники восхитились внешним видом знаменитости, однако один из них заметил, что куда лучше супруга юмориста смотрится в более элегантных образах.

Таня, мне кажется, Вы можете быть намного интереснее! Это какая-то домашняя или дачная одежда. Вы красотка в красивых образах, а это не ваше, — написал один из юзеров.

Казалось бы, он сделал комплимент уроженке Тулы, однако Брухуновой такое мнение в свой адрес не понравилось. В ответ она жёстко заявила, что не просила совета.

Как же мне опостылели диванные «стилисты». Пожалуйста, оставайтесь при своём мнении, пока его не спросят. Так Вы будете хотя бы выглядеть воспитанной, — написала в ответ знаменитость.

Другие пользователи в комментариях поддержали жену Петросяна. Они отметили, что женщина имеет право самостоятельно решать, как и во что ей одеваться.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сильно разозлилась, придя на премьеру спектакля в театр «Модерн». Готовилась к ней молодая мама, которая позиционирует себя модницей, очень тщательно, однако журналисты не на это обратили внимание, а начали сравнивать её с актрисой Еленой Степаненко — бывшей женой 75-летнего юмориста.