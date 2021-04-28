Жена Петросяна предрекла исчезновение блогеров-миллионников

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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своём Instagram предрекла исчезновение блогеров с миллионами подписчиков. Дело в том, что открытость молодых людей вызывает негативные чувства у молодой матери.

Она призналась, что её раздражают блогеры, которые «бесконечно ноют». Причём происходит это повсеместно. Это может стать причиной их исчезновения с эстрады и других платформ.

Что за фишка новая сливать свой негатив в сеть на незнакомых людей?! Откуда столько недовольства?! — возмутилась молодая жена юмориста.

По её словам, три года назад она была подписана на десяток миллионников, однако в конце концов их рекламные посты надоели ей, и сейчас она следит только за двумя.

Также Брухунова выразила недовольство мамами, публикующими «фото детских фекалий с вопросами». Она назвала такое явление «лютым трешем».

Профили, которые я листаю/читаю/смотрю это «малыши» по меркам гигантской соцсети +/- 100-150.000 подписчиков. Эти люди мыслящие, создающие красивый, интересный, визуально наполненный эстетикой, личной стилистикой контент. С ними мне интересно. Думается, что эпоха миллионников покидает нас, — заключила она.

Ранее Татьяна Брухунова впервые рассказала о своём отношении к предыдущей жене Петросяна. Бывшая жена юмориста Степаненко нередко позволяла себе колкости в адрес его молодой возлюбленной. При этом сама Брухунова предпочитала отмалчиваться или отзываться о ней с уважением.