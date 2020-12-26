Жена Петросяна показала новогодний подарок сына от Деда Мороза

https://static.news.ru/photo/d5a2548a-485f-11eb-9546-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала, какой подарок принёс их маленькому сыну Вагану Дед Мороз.

На снимке наследник юмориста сидит на полу, а перед ним автомобиль. Миниатюрная копия ретроавтомобиля выполнена в светлых тонах с хромированными деталями.

Дедушка Мороз не выдержал и принёс подарок пораньше, — подписала пост в Instagram счастливая мама.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.

Ранее Брухунова опубликовала в социальной сети снимки с фотосессии, увидев которые, подписчики поняли, почему к ней от предыдущей жены ушёл артист. На фотографиях Татьяна предстала в образе кокетки-принцессы, а чёрное платье с глубоким вырезом почти не оставило места для фантазий, подчеркнув её фигуру. Образ дополнили пышная газовая юбка и туфли-лодочки, сообщал NEWS.ru.