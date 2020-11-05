Жена Петросяна показала, как 6-месячный сын танцует у телевизора

https://static.news.ru/photo/39b36b3c-1f69-11eb-861e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagam.com

Полугодовалый сын юмориста Евгения Петросяна уже в таком возрасте проявляет артистические способности. Супруга артиста Татьяна Брухунова показала подписчикам в соцсетях, как малыш танцует у телевизора.

Разумеется, он пока не умеет даже самостоятельно стоять. Малыш лежал в коляске перед телевизором, где в этот момент показывали концерт, молодой человек танцевал на сцене. Ребёнок стал активно подражать его движениям, шевеля ручками и ножками.

Молодое поколение не удержать! — такой подписью Брухунова сопроводила видео, которое она опубликовала в разделе Stories своего Instagram.

bruhunova/instagam.com

Ранее NEWS.ru писал, что бывшая жена Петросяна Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна Вагану. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.