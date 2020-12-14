Жена Петросяна отреагировала на слухи о романе мужа с новой помощницей

https://static.news.ru/photo/fd1858dc-3e7a-11eb-b60e-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова не на шутку раздражена слухами о том, что её супруг может закрутить роман с новой помощницей. Некая Александра Скобцева теперь заменяет Брухунову на её бывшем посту, повсюду сопровождает Петросяна, вытирает ему руки антисептиком, напоминает о приёме лекарств.

Появление мэтра на публике в компании новой помощницы вызвало массу шуток по этому поводу. Бывший ведущий «Дома-2» Антон Беккужев и вовсе предположил, что история с Брухуновой вполне может повториться с новой помощницей артиста.

Сама Брухунова, выбившаяся из помощниц в жёны известного артиста и даже ставшая мамой его сына, в ответ на эти слухи пытается шутить, но выглядит всё очень нервно.

В психушке подключили интернет и через неделю в соцсетях появилось ещё несколько топовых блогеров, — раздражённо написала мама маленького Вагаши.

Поклонники Петросяна попытались поддержать жену Петросяна, похвалив её «отменное чувство юмора» и даже вкус и стиль, но отзывы больше походили на сочувственные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Лена Миро считает, что раскрыла план 75-летнего юмориста. По её мнению, в отличие от умиравшего в страшных муках актёра Армена Джигарханяна, артист эстрады собирается провести последние годы в окружении молоденьких женщин.