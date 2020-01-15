Агата Муцениеце во время отдыха в Лондоне со своей подругой актрисой Дарьей Мороз сделала неожиданное признание.
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После этого подруги поцеловались в щёку, а Агата добавила, что думает поменять фамилию.
Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла её фамилию, — заявила Мороз, обняв актрису.
После такого признания девушки захохотали и позвали всех на свою свадьбу.
Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, у пары растут два ребёнка.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный поругался со своей женой в подмосковном посёлке Трувиль, избил её и запер в доме. Приехавшие на вызов сотрудники полиции предложили написать заявление и зафиксировать побои, однако актриса отказалась от предложения полицейских и от госпитализации по требованию сотрудников скорой помощи.
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