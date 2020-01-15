https://static.news.ru/photo/736ffa20-37a2-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Агата Муцениеце во время отдыха в Лондоне со своей подругой актрисой Дарьей Мороз сделала неожиданное признание.

Как пишет «Московский комсомолец», в ролике, которое супруга Павла Прилучного опубликовала в своём блоге на YouTube-канале, она заявляет, что недавно рассталась со своим мужем.

После этого подруги поцеловались в щёку, а Агата добавила, что думает поменять фамилию.

Агата с непроизносимой фамилией подтвердила роман с Дарьей Мороз и взяла её фамилию, — заявила Мороз, обняв актрису.

После такого признания девушки захохотали и позвали всех на свою свадьбу.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, у пары растут два ребёнка.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный поругался со своей женой в подмосковном посёлке Трувиль, избил её и запер в доме. Приехавшие на вызов сотрудники полиции предложили написать заявление и зафиксировать побои, однако актриса отказалась от предложения полицейских и от госпитализации по требованию сотрудников скорой помощи.