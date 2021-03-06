Жена парализованного актёра Янина рассказала, что у сына подозревали рак

https://static.news.ru/photo/83533994-7f71-11eb-8b0e-96000091f725_660.jpg Дарья Янина Фото: yaninadaria/instagram.com

Жена прикованного к инвалидной коляске актёра Алексея Янина, который пять лет назад пережил инсульт, призналась, что врачи не исключали онкологию у их сына. По словам актрисы Дарьи Яниной, мальчик заболел после того, как с его папой случилась беда.

В тот момент женщина не знала, как быть, и просто «выла от отчаяния», а медики не могли понять, что с её ребёнком и давали негативные прогнозы на шансы выжить для её мужа, разбитого инсультом.

Врачи ставили либо онкологическое заболевание, либо что-то генетическое, — поделилась она со зрителями передачи «Близкие люди».

На помощь Дарье пришла свекровь. Мать Янина забрала малыша к себе и актриса смогла работать и содержать семью.

Внук у нас очень развитый мальчик: ходит в несколько секций, у него много увлечений. Это все заслуга Даши, которая с ним каждую минуту, — поведала мама актёра.

Сейчас мальчик в полном порядке и у него нет проблем со здоровьем. Дарья не только снимается в кино, но и работает певицей. Женщина часто навещает парализованного актёра и, по словам матери Алексея Янина, «никогда про них не забывает».

Ранее сыгравшие свадьбу актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух решили на выходные дни покинутьМоскву и отправиться в сторону Кавказских Минеральных Вод, писал NEWS.ru.