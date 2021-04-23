Жена Овечкина восхитила поклонников идеальной фигурой после вторых родов

https://static.news.ru/photo/dbcdd048-a4a1-11eb-9d87-96000091f725_660.jpg Александр Овечкин с женой и детьми Фото: .instagram.com/nastyashubskaya/

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, будучи дважды мамой, восхитила поклонников идеальной фигурой. Младшая дочь Веры Глаголевой снялась на пляже в Майами, где живёт её семья.

Шубская воспитывает двух детей — двухлетнего Серёжу и годовалого Илью. Она только что вернулась домой из России. Первым делом модель отправилась загорать. На фото она запечатлелась в жёлтом бикини с лифом-бандо.

Поклонники модели первым делом обратили внимание, насколько стройной выглядит жена прославленного хоккеиста. «Статуэточка», «Шикарная», «Просто любуюсь», пишут пользователи в комментариях.

Нашлись и такие, кто посчитал фигуру Шубской излишне худой. Но фанаты модели тут же встали на её сторону и обвинили хейтеров в чрезмерной придирчивости.

Как сообщалось ранее, жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала кадры с семейного застолья, на которых её 70-летняя свекровь Татьяна поёт в караоке. Овечкина исполнила композицию на стихи Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой «Команда молодости нашей».