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Жена Овечкина показала, как веселится с мужем

08:11, 08 ноября 2020
Александр Овечкин с женой Анастасией Александр Овечкин с женой Анастасией Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Instagram видео с вечеринки у друзей. Хоккеист и его супруга только и успевают отмечать важные для себя события.

Пара ещё летом прилетела в Россию, за это время супруги успели отметить день рождения старшего сына, юбилей самого капитана хоккейного клуба Washington Capitals.

В этот раз Овечкин с женой веселились на дне рождения у приятелей. По такому случаю Шубская надела чёрное платье-жакет с золотыми пуговицами и босоножки на шпильках. Её сестра — Мария Нахапетова сделала вечерний макияж и распустила волосы. Сам хоккеист предпочёл простые джемпер и чёрные брюки.

Анастасия Шубская успевала и отведать угощения, и потанцевать. За столом она сидела с мужем и сестрой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал несколько семейных снимков. Кадры появились в его аккаунте 19 августа — в день рождения его и Настасьи Шубской сына Сергея. В этом году мальчику исполнилось два года.

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