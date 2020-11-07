Жена Овечкина показала, как веселится с мужем

https://static.news.ru/photo/5ddae10a-2182-11eb-a6ec-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин с женой Анастасией Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Instagram видео с вечеринки у друзей. Хоккеист и его супруга только и успевают отмечать важные для себя события.

Пара ещё летом прилетела в Россию, за это время супруги успели отметить день рождения старшего сына, юбилей самого капитана хоккейного клуба Washington Capitals.

В этот раз Овечкин с женой веселились на дне рождения у приятелей. По такому случаю Шубская надела чёрное платье-жакет с золотыми пуговицами и босоножки на шпильках. Её сестра — Мария Нахапетова сделала вечерний макияж и распустила волосы. Сам хоккеист предпочёл простые джемпер и чёрные брюки.

Анастасия Шубская успевала и отведать угощения, и потанцевать. За столом она сидела с мужем и сестрой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал несколько семейных снимков. Кадры появились в его аккаунте 19 августа — в день рождения его и Настасьи Шубской сына Сергея. В этом году мальчику исполнилось два года.