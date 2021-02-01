Жена Овечкина показала, как её 70-летняя свекровь зажигает в караоке

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала кадры с семейного застолья, на которых её 70-летняя свекровь Татьяна поёт в караоке.
Девушка
Она пела очень воодушевлённо. Как пишет Пятый канал, выбор композиции, скорее всего, был неслучайным, так как женщина молодости была баскетболисткой — у неё даже есть звание заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России.
Александр Овечкин женился на Шубской пять лет назад. Она родила ему двоих детей — старшему Сергею два года, а младший Илья появился совсем недавно. Девушка ранее выложила его фото в соцсети.
Также в ноябре 2020 года Шубская опубликовала видео с вечеринки у друзей. Хоккеист и его супруга только и успевают отмечать важные для себя события. Пара ещё летом прилетела в Россию, за это время супруги успели отметить день рождения старшего сына, юбилей самого капитана хоккейного клуба Washington Capitals.