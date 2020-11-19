Жена Овечкина похвасталась сланцами за 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/c523020e-2b08-11eb-862a-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала видео с распаковкой подарков, которые ей подарили на день рождения.

В одной из коробок оказались сланцы из телячьей кожи золотого цвета от известного модного бренда. Такая пара стоит $630, что в рублях составляет около 50 тысяч рублей. Также 27-летней жене спортсмена подарили кошелёк для паспортов.

Ребята нашли размер мой этих шлёпок. Спасибо большое! Спасибо за подарок, очень приятно. Вот уже вложила наши паспорта, — рассказала она.

Шубская также отметила, что сейчас они с Овечкиным готовятся к отпуску.

Ранее NEWS.ru писал, что Овечкин трогательно поздравил Шубскую с днём рождения. 16 ноября модель отметила своё 27-летие.

Известно, что пара познакомилась в 2015 году. Уже через год Овечкин и Шубская заключили брак. В августе 2018 года в семье родился сын Сергей, а в феврале 2020 года — Илья.