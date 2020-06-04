Жена Овечкина похвасталась подарками на день рождения сына

https://static.news.ru/photo/52991cf0-a63d-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nastyashubskaya/instagram

Анастасия Шубская — супруга российского хоккеиста Александра Овечкина — получила несколько корзин цветов в честь рождения младшего сына. Мальчика назвали Ильёй. Старший — Сергей — родился в 2018-м.

nastyashubskaya/instagram

Малыш появился на свет 27 мая 2020 года. Звёздные родители до сих пор получают подарки от друзей. Специально для презентов спортсмен подготовил большой стол, который сразу «завалили» букетами и игрушками. Праздничное фото Шубская опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Шубская опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой продемонстрировала, как выглядит после родов. Подписчики восхитились её красотой и ухоженностью.

Она также разместила снимок после выписки из роддома. На фотографии старший сын знакомится со своим только что родившимся младшим братом.