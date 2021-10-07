Жена Моргенштерна пожаловалась на депрессию после свадьбы

Жена российского рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина пожаловалась на депрессию после свадьбы с певцом. Она уточнила, что плохое настроение у неё связано с наступлением осени. Об этом девушка написала в сторис Instagram.

По её словам, раз в год, когда наступает осень, ей становится всегда грустно, не хочется ничего делать, только есть и что-то смотреть.

Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла. А как у вас дела? Есть ли у вас решение этой проблемы или надо переждать? — написала Дилара.

Девушка также рассказала, что планирует открыть в Москве собственный салон красоты, при этом подчеркнув, что финансово не зависит от звёздного супруга.

Эпатажный рэп-исполнитель Моргенштерн сыграл свадьбу со своей избранницей, 21-летней Диларой Зинатуллиной, 31 августа.

Друзья пары уверены: несмотря на молодость, Дилара ведёт себя по-женски мудро. Она, по их словам, совершенно не ограничивает свободу мужа, позволяя ему вести себя так, как хочется. Как рассказал звёздный блогер Илья Саглиани, двоюродный брат рэпера Максим делился в мужской компании, как они с Моргеном вместе отдыхали и расслаблялись после концертов, купаясь в женском внимании, в то время когда в жизни Алишера уже была Дилара.