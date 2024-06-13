Жена миллиардера закрыла грудь металлическим топом на вечеринке в Марокко Модель Елена Перминова пришла на вечеринку в Марокко в металлическом топе

Фото: Nataliya Petrova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Елена Перминова

Супруга российского бизнесмена, миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова пришла на вечеринку в Марракеше в откровенном наряде. На фотографиях, опубликованных на ее странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видно, что 37-летняя мать четырех детей облачилась в золотой металлический топ с асимметричным вырезом и коричневую юбку, подчеркивающую стройную фигуру.

Образ дополняли маленькая сумка, украшения и туфли в тон. Стилисты сделали модели укладку с мелками косами, а визажисты — нюдовый макияж.

Ранее скандал разгорелся вокруг певицы и телеведущей Ольги Бузовой. 1 июня она появилась на открытии VK Fest 2024 в парке «Ватан» в Уфе. Там она поздравила гостей фестиваля с Международным днем защиты детей, однако некоторые сочли ее образ в кожаном боди не соответствующим празднику. Шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он подарил певице Ольге Бузовой «голый» наряд. На первом после скандала с трусами выступлении она предстала в комбинезоне черного цвета с брюками в пол. Наряд украсил контрастный серебристый пояс, а на руки Бузова надела ажурные перчатки. В ролике слышно, что публика тепло поприветствовала появление певицы.