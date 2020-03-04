https://static.news.ru/photo/40ca4a66-5de1-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Жена музыканта Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова устроила в подаренной ей исполнителем квартире пристанище для кришнаитов. Об этом в разговоре с журналистами сообщила подруга бывшей девушки композитора Светланы Карпухиной по имени Наталья.

По её словам, квартира Кузьмина, где живут кришнаиты, стоит миллион долларов.

Света мне рассказала, что в своей квартире Катя устроила пристанище для кришнаитов. Они там у неё живут, чуть ли не 30 человек. В квартире, которая стоит миллион долларов и которую ей отдал Владимир, — цитирует Наталью «КП».

Подруга бывшей любовницы Кузьмина подчеркнула, что музыкант плохо поступил со Светланой, вернувшись к жене. А по поводу квартиры девушка сказала следующее: там в настоящее время расположен один из центров сбора кришнаитов. Повсюду висят замки, работает много охранников, вход «только для своих».

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене Екатерине Трофимовой и обвенчался с ней. Об этом сообщила в Instagram сама супруга певца.

Трофимова добавила, что они с Кузьминым дали друг другу клятвы верности. Официально муж и жена пока всё ещё в разводе, но планируют вновь узаконить брак.