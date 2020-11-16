Жена Хрусталёва жёстко ответила обвинявшим её в пиаре на болезни мужа

https://static.news.ru/photo/ff0af5ee-2815-11eb-b726-fa163e074e61_660.jpg Мария Гончарук Фото: goncharukmasha/instagram.com

Актёр и телеведущий Дмитрий Хрусталёв выписался из больницы, однако шумиха вокруг его внезапной госпитализации не утихает. Многие поклонники сочли, что шоумен и вовсе не был болен, а информация о его здоровье оказалась лишь пиар-ходом. На это резко отреагировала его жена Мария Гончарук.

Она дала жёсткий отпор тем, кто обвинял её в пиаре на болезни мужа. По её словам, она поражена жестокостью людей.

Вы в своём уме?! Когда у вас возникают подобные мысли, ударьтесь об стенку — куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное. Дай Бог всем вам и вашим близким здоровья, здравого ума и человечности, — цитирует Гончарук StarHit.

В субботу, 14 ноября, стало известно, что Хрусталёв госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачам пришлось ввести его в кому. По одной из версий, он заболел коронавирусом, также предполагалось, что он мог почувствовать себя плохо из-за злоупотребления алкоголем.

Впрочем, уже на следующий день он выступил с обращением к поклонникам. Хрусталёв поблагодарил всех за поддержку и пояснил, что попал в больницу из-за лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления.

Как писал NEWS.ru, близкая подруга госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталёва юмористка Елена Борщёва сообщила, что комик регулярно сдавал анализы на коронавирус. Артистка обескуражена новостями о состоянии Хрусталёва, так как, по её словам, у него не было проблем со здоровьем.