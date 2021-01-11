Жена Газманова в ярком боди покрасовалась на берегу океана

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Певец Олег Газманов вместе со своей женой проводит отпуск на Карибских островах. Его супруга Марина с завидной регулярностью делится с подписчиками моментами райского наслаждения.

В этот раз 51-летняя жена музыканта опубликовала на своей странице в Instagram снимок в ярком боди на берегу океана, а также видео своего погружения с маской под воду. Публикацию женщина сопроводила подробным описанием отдыха. По её словам, они с мужем стараются каждый день плавать 1,5 часа, а потом ложатся уставшие на тёплый песок и уносятся в блаженство.

Добираешься до палубы, мышцы все стонут. Ртом впиваешься в сладкий арбуз, вкус которого встречается с солёной слюной и расслабляешься в неге от собственного удовлетворения, а мог бы просто лежать целыми днями, — написала она.

Олег Газманов и его супруга вместе уже более 20 лет. У них есть общая дочь Марианна. Певец также усыновил сына Марины — Филиппа, которому в конце прошлого года исполнилось 23 года.

Ранее фото из отпуска опубликовала жена Алексея Ягудина фигуристка Татьяна Тотьмянина. Пара сейчас проводит отдых в Дубае. На фото, которое Тотьмянина опубликовала в Instagram она сидит на коленях мужа. Сам Ягудин при этом сидит в детской коляске. Снимок был сделан вечером на песчаном берегу. Поклонники оценили кадр, пожелали им счастья и отличного отдыха, писал NEWS.ru.