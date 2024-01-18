Жена Газманова ответила, куда исчез певец Жена Газманова рассказала об отдыхе с певцом за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Жена певца Олега Газманова Марина ответила своим подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что артист никуда не исчез, а отправился вместе с ней отдыхать за рубеж. Она подчеркнула, что с ними «ничего не случилось».

Ничего с нами не случилось! Я уехала на отдых с любимым мужчиной! Случилось только ваше волнение, потому что нет постов и сториз. У нас все хорошо, — говорится в публикации.

Газманова также опубликовала фотографии с мужем. Она отметила, что певец сбрил бороду во время отдыха и теперь снова ее отращивает. Жена артиста также пообещала, что они скоро вернутся в Россию и «привезут ясных дней».

В Сети ранее было опубликовано видео с 40-летним комиком Александром Гудковым, которого заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Шоумен прилетел из Армении. Комик отказался пояснить цель прибытия в Россию.

До этого балерина Анастасия Волочкова, вернувшись с отдыха на Мальдивах, заявила, что своим творчеством она светит для России. При этом корреспондент Telegram-канала SHOT задал ей вопрос о злоупотреблении алкоголем, на что балерина ответила матом. Охранники Волочковой использовали фонарики, чтобы помешать видеосъемке. Включенные приборы они направляли на объективы смартфонов.