Фото: kostenko.94/instagram

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась о том, как проходит её беременность. Она отметила, что важно сохранять оптимистичное настроение. Об этом сообщило издание StarHit.

В этот раз вообще по-другому: более ярко выражен челночный бег в туалет из кровати, в зеркале вижу я себя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать. Ну а самое главное — тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок. Единственное, что в этот раз радует — мое настроение. <...> Ни в коем случае не жалуюсь, наоборот, всегда на позитиве и стараюсь многих беременяшек поддержать, — процитировало издание Анастасию Костенко.

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Такие разные беременности Честно, в свою первую беременность я не представляла, что там тяжелого может быть на последних месяцах (судила по себе). Ну да, тонусы, ну гормончики вальсируют, ну сентиментальность запредельного уровня, порой... В этот раз все немного иначе. Ну как немного, вообще по-другому. Более ярко выражен челночный бег «туалет кровать», в зеркале вижу я себя слонёнком и даже не представляю, сколько мне ещё придётся набрать, ну а самое главное - тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок. Единственное, что в этот раз радует- мое настроение. Как там говорится, жизнь - , но мы с лопатой . Времечко, пройди, пожалуйста, побыстрее, ну не люблю я быть ленивцем, хоть это и номер 1, что требует от меня врач. P.S. Я ни в коем случае не жалуюсь, наоборот, всегда на позитиве и стараюсь многих беременяшек поддержать. Низкий поклон женщинам, рискнувшим беременеть с небольшим отрывом. Photo: @dashacandy Style: @anna_berg_ Muah: @lera_make_up

Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Супруга Тарасова воспитывает дочь Милану и активно делится подробностями о своей беременности в социальных сетях, а также работает, занимается своим блогом.

Кроме того, Анастасия Костенко планирует вскоре родить третьего ребёнка, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что после планового осмотра у врача её госпитализировали.

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