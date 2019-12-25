Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась о том, как проходит её беременность. Она отметила, что важно сохранять оптимистичное настроение. Об этом сообщило издание StarHit.
В этот раз вообще по-другому: более ярко выражен челночный бег в туалет из кровати, в зеркале вижу я себя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать. Ну а самое главное — тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок. Единственное, что в этот раз радует — мое настроение. <...> Ни в коем случае не жалуюсь, наоборот, всегда на позитиве и стараюсь многих беременяшек поддержать, — процитировало издание Анастасию Костенко.