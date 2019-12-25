https://static.news.ru/photo/7f7454ca-27a2-11ea-a06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kostenko.94/instagram

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поделилась о том, как проходит её беременность. Она отметила, что важно сохранять оптимистичное настроение. Об этом сообщило издание StarHit.

В этот раз вообще по-другому: более ярко выражен челночный бег в туалет из кровати, в зеркале вижу я себя слоненком и даже не представляю, сколько мне еще придется набрать. Ну а самое главное — тяжко передвигаться, приседать и поворачиваться на другой бок. Единственное, что в этот раз радует — мое настроение. <...> Ни в коем случае не жалуюсь, наоборот, всегда на позитиве и стараюсь многих беременяшек поддержать, — процитировало издание Анастасию Костенко.

Супруга Тарасова воспитывает дочь Милану и активно делится подробностями о своей беременности в социальных сетях, а также работает, занимается своим блогом.

Кроме того, Анастасия Костенко планирует вскоре родить третьего ребёнка, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга бывшего футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что после планового осмотра у врача её госпитализировали.