Жена Джигана вновь попала в больницу с новорождённым сыном

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вновь оказалась в больнице вместе с маленьким сыном. Она опубликовала видео из какой-то клиники, где сидит в бахилах и в маске и держит на руках младенца.
Подписывать видео жена музыканта не стала, что вызвало тревогу и недоумение подписчиков. Самые оптимистичные предположили, что Самойлова просто возила сына в поликлинику для каких-нибудь плановых осмотров или на прививку, сообщает «Экспресс газета».
До этого малыш уже оказывался в больнице, когда супруги были ещё в США. Но тогда, уверяла Самойлова, у мальчика ничего серьёзного не обнаружили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пока в семье рэпера Джигана кипят страсти, нашлись те, кто считает, что супруга певца Оксана Самойлова получила по заслугам. В частности, бывшая сотрудница магазина бизнесвумен Инна Егорова не смогла скрыть радости по поводу предстоящего развода звёзд.
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