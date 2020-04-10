Жена Джигана вновь попала в больницу с новорождённым сыном

https://static.news.ru/photo/7bf153ba-7b68-11ea-92a5-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Джиган с семьёй Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вновь оказалась в больнице вместе с маленьким сыном. Она опубликовала видео из какой-то клиники, где сидит в бахилах и в маске и держит на руках младенца.

Подписывать видео жена музыканта не стала, что вызвало тревогу и недоумение подписчиков. Самые оптимистичные предположили, что Самойлова просто возила сына в поликлинику для каких-нибудь плановых осмотров или на прививку, сообщает «Экспресс газета».

@samoylovaoxana

До этого малыш уже оказывался в больнице, когда супруги были ещё в США. Но тогда, уверяла Самойлова, у мальчика ничего серьёзного не обнаружили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пока в семье рэпера Джигана кипят страсти, нашлись те, кто считает, что супруга певца Оксана Самойлова получила по заслугам. В частности, бывшая сотрудница магазина бизнесвумен Инна Егорова не смогла скрыть радости по поводу предстоящего развода звёзд.