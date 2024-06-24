Жена Джигана стала «мамой» на глазах у Павла Воли Оксана Самойлова показала Воле и Утяшевой вылупление утенка из яйца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оксана Самойлова и Джиган

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова опубликовала видео на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), показав, как помогла вылупиться из яйца новорожденному утенку в инкубаторе на глазах своих гостей, телеведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой. По предположению Самойловой, утенок может считать ее своей мамой. Блогер отметила, что Воля и Утяшева приходили к ним в гости смотреть эфир шоу «Выжить в Дубае», в котором все они принимали участие.

Есть подозрение, что он реально считает меня своей мамой, — сказала Самойлова, поглаживая новорожденного утенка.

Ранее Самойлова сообщила, что их 12-летняя дочь Ариела закончила музыкальную карьеру после выпуска второго трека «Касабланка» из-за хейта в Сети. Пользователи в комментариях назвали клип девочки ужасным и посоветовали знаменитым родителям не лишать ее детства и не «бросать» во взрослый шоу-бизнес так рано. Многие посоветовали писать для ребенка «более мелодичные композиции».

До этого Самойлова призналась в проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.