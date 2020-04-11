Жена Джигана рассказала, как проводит время на карантине

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Эстрадный певец Юлиан Васин объявил о разводе с женой — певицей Анастасией — после года супружеской жизни. Артист признался, что до последнего пытался сохранить семью, но ничего не вышло.

Звёзды до вступления в брак дружили 27 лет и почему-то не смогли ужиться вместе. Расстроены предстоящим разводом родители Юлиана. Я всё ещё люблю Настю, но мы решили расстаться. О причинах...