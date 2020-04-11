Шоу-бизнес

Жена Джигана рассказала, как проводит время на карантине

08:55, 11 апреля 2020
Джиган с женой Оксаной Самойловой Джиган с женой Оксаной Самойловой Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Жена рэпера Джигана поделилась с подписчиками, как она и её семья проводят время в период самоизоляции. Модель, её три дочки и сын не занимаются ничем.

Об этом Оксана Самойлова рассказала в Instagram, опубликовав фото играющих на улице детей.

@samoylovaoxana

Я не знаю, чем мы занимаемся целыми днями... Мы гуляем, убираемся, едим и спим, — написала многодетная мать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена рэпера Джигана Оксана Самойлова вновь оказалась в больнице вместе с маленьким сыном. Она опубликовала видео из какой-то клиники, где сидит в бахилах и в маске и держит на руках младенца.

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