Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова после двух дней молчания вышла на связь. Она опубликовала в Instagram фото в окружении детей.
Супруга музыканта не скрывает, что тяжело переживает семейный кризис. Молчание супруга рэпера сохраняла, чтобы уберечь детей от лишнего внимания. Сейчас Самойлова одна справляется с тремя дочками и новорожденным сыном.
Хорошо, что у меня есть дети! — призналась модель в подписи к фото.
Поклонники сразу начали поддерживать жену Джигана, советовать ей держаться, сожалеть о случившемся. Поддержали бизнесвумен Ольга Бузова и Вера Брежнева.
Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Оксана Самойлова перестала отвечать поклонникам в соцсетях, стало известно о госпитализации её супруга — рэпера Джигана — в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены.
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