https://static.news.ru/photo/daa91794-633a-11ea-b1be-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова и Джиган Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова после двух дней молчания вышла на связь. Она опубликовала в Instagram фото в окружении детей.

Супруга музыканта не скрывает, что тяжело переживает семейный кризис. Молчание супруга рэпера сохраняла, чтобы уберечь детей от лишнего внимания. Сейчас Самойлова одна справляется с тремя дочками и новорожденным сыном.

Хорошо, что у меня есть дети! — призналась модель в подписи к фото.

Поклонники сразу начали поддерживать жену Джигана, советовать ей держаться, сожалеть о случившемся. Поддержали бизнесвумен Ольга Бузова и Вера Брежнева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Оксана Самойлова перестала отвечать поклонникам в соцсетях, стало известно о госпитализации её супруга — рэпера Джигана — в наркологическую клинику. Фанаты заподозрили музыканта в избиении жены.