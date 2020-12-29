Жена Бориса Грачевского призвала подписчиков молиться за её мужа

https://static.news.ru/photo/7cc3663e-49d0-11eb-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруга создателя «Ералаша» Бориса Грачевского обратилась к подписчикам в соцсети помолиться за её мужа, заболевшего коронавирусом.

Давайте всей страной молиться за самого лучшего человека, самого талантливого, моего любимого мужа! — написала Екатерина Белоцерковская в своём Instagram.

Она также опубликовала совместное фото с супругом, отметив в комментарии, что они вместе прошли очень многие испытания, пройдут и это.

Пользователи Сети пожелали Борису Грачевскому выздоровления, а также выразили надежду, что с ним всё будет в порядке и он скоро вернётся к своим близким.

instagram.com/stories/belotserkovskaia

Как писал NEWS.ru, художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусной инфекцией нового типа. Артист опубликовал фото из лечебного учреждения в кислородной маске и сообщил, что Новый год проведёт в больнице. О заболевании культурного деятеля стало известно 21 декабря 2020 года. Однако тогда речи о визите в больницу ещё не шло.

COVID-19 также заболели композитор Александра Пахмутова и её супруг, поэт Николай Добронравов. Им потребовалось наблюдение врачей в стационаре. Кроме того, заражённая коронавирусом актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию.