Жена Александра Петрова устроила девичник в бане

Фото: Социальные сети

Виктория Антонова и Александр Петров

Жена актера Александра Петрова Виктория Антонова показала фото со своего девичника, пишет Super.ru. Предсвадебную встречу с подругами она решила провести в бане. Само торжество запланировано на 25 ноября.

На кадрах девушки позируют с шампанским, для вечеринки они также заказали торт и капкейки с забавными надписями. Так, на одном из десертов была надпись «Последний день свободы», а на другом фамилия девушки перечеркнута и вместо нее фигурирует фамилия актера. При этом торт украшен изображением главного персонажа турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Серкана Болата, который сокрушается, что он бы «постучал в твою дверь, но Саша был быстрее».

Александр Петров удивил поклонников, сообщив в сентябре о своей женитьбе. Он рассказал, что его супругой стала 22-летняя девушка по имени Виктория, далекая от кинобизнеса. Артист признался, что они случайно познакомились на улице и, сразу все поняв, через несколько встреч поженились. Актер уточнил, что сделал предложение девушке внезапно, поэтому не подготовил кольцо, а использовал для этого веточку дерева.

При этом Петров с 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Они познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Последний раз они выходили в свет в феврале 2023 года. Весной актера заметили на мероприятии с кольцом на безымянном пальце. Однако Милославская, комментируя эту новость, обозначила, что никакого предложения руки и сердца ей не поступало. Пара официально о своем расставании не сообщала.