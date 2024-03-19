«Жемчужины творчества»: музыкальный критик назвал величайшие хиты Леонтьева Музкритик Легостаев: Леонтьева сделали звездой «Дельтаплан» и «Маргарита»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Величайшими хитами советского и российского певца Валерия Леонтьева стали «Дельтаплан», «Маргарита», «Зеленый свет» и «Казанова», рассказал NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, репертуар звезды не обошелся без «блеклых» композиций, но перечисленные треки — «жемчужины» творчества.

Величайшие хиты Леонтьева, жемчужины творчества: «Дельтаплан», «Маргарита», «Зеленый свет», «Казанова». На них сделано много каверов, что говорит об их невероятной популярности. Леонтьеву еще повезло с советскими композиторами, удачно написавшими музыку именно для его манеры исполнения, для его экспрессии на сцене, — добавил Легостаев.

Собеседник подчеркнул, что Леонтьев прославился благодаря не только отдельным хитам, но и живым выступлениям. Эксперт считает, что именно Леонтьев начал привносить элементы шоу в свои концерты раньше других коллег по отечественной сцене.

Кроме того, Леонтьев прославился не отдельными песнями, а концертами. Он раньше многих коллег начал привносить в живые выступления элементы шоу. И у него получалось делать очень эффектные представления при минимуме технических возможностей, — подытожил Легостаев.

Концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заявил, что Леонтьев, тайно вернувшийся в Россию из США, решил уйти со сцены в связи с возрастом. По словам директора певца, никакого прощального тура не планируется. Сам Леонтьев в разговоре объяснил, что жанр, в котором он исполнял песни последние 50 лет, «не терпит дряхлости».

Чигирев ранее сообщил NEWS.ru, что Леонтьев не планирует никаких концертов на свой 75-летний юбилей и не намерен отмечать его даже в кругу близких. Он добавил, что артист не считает день рождения праздником. Отвечая на вопрос о том, где сейчас живет Леонтьев — в США или в России, Чигирев сказал, что артист находится в Москве, но его жена Людмила Исакович проживает в Майами.

Чигирев отказался отвечать на вопрос NEWS.ru, почему Леонтьев никогда не высказывался о специальной военной операции на Украине. По его словам, это может сделать только сам артист, но в последние годы Леонтьев вообще не дает интервью.