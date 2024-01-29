Собчак высказалась об образе Асмус на «Золотом орле» Собчак похвалила Асмус за выбор образа на вручении премии «Золотой орел»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Асмус перед началом церемонии вручения национальной кинопремии России «Золотой орел»

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале оценила образ актрисы Кристины Асмус для выхода на красную дорожку 22-й церемонии вручения премии Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Она назвала образ артистки проработанным, но отметила, что ей больше пришлась по душе минималистичность наряда Марьяны Спивак.

Самый проработанный лук в комбинации мейк+укладка+украшения+наряд, как ни странно, у Кристины Асмус. Но мне больше нравится минималистичность Марьяны Спивак. Правда, жемчуг тут немного из другой оперы, — написала Собчак.

Ранее критике подвергся и наряд актрисы Веры Сотниковой, которая после публичного затишья, продолжавшегося полтора года, появилась на красной ковровой дорожке премии «Золотой орел». Артистка, недавно вернувшаяся к работе телеведущей в проект «Экстрасенсы. Реванш», предстала на публике в молочном брючном костюме с плечами, украшенными бисером. Дизайнер Ксения Князева нашла ее образ избыточным. Эксперт также раскритиковала посадку костюма Сотниковой, назвав наряд слишком тесным. Она порекомендовала артистке носить вещи более свободного кроя.

Тем временем актриса Александра Ребенок, получившая награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана» в драме Александра Велединского «1993», призналась, что абсолютно не похожа на своего персонажа в фильме, поэтому работа над ролью принесла ей особенное удовольствие. Также Ребенок заявила, что это ее первая в жизни награда, поэтому она счастлива ее получить.