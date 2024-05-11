«Ждут ребеночка»: бывшего мужа Бородиной заподозрили в скором отцовстве Поклонники предположили, что Курбан Омаров снова станет отцом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Курбан Омаров со своей девушкой Валерией

Поклонники предположили, что экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, опубликовавший снимки со свадьбы со своей возлюбленной Валерией, скоро станет отцом в третий раз. В комментариях под публикации кадров подписчики поздравили пару со скорым пополнением в семействе.

Лера ждет ребеночка, поздравляем! Счастья молодым, — написала пользовательница Оксана.

Подписчица Олеся напомнила, что жениться в мае — плохая примета, предположив, что молодожены «будут маяться». Комментатор Ирина Бугаева заявила, что Омаров может скоро изменить Валерии, как в предыдущем браке с Бородиной. Юлия Кривоносова обратила внимание на то, что на фотографиях Омарова нет снега, а в Москве в эти дни был сильный снегопад. По ее мнению, фотосессия могла быть сделана заранее.

Валерия очень красивая! Дай Бон здоровья малышу! — написала Виктория Гурьева.

Ранее сообщалось, что 10 мая Омаров сыграл свадьбу с новой возлюбленной Валерией. Он опубликовал в соцсетях фотографии с торжественного мероприятия. Снимки при этом оказались без лиц, а фото в полный рост он отредактировал таким образом, что в кадре были заметны только очертания людей.

Омаров предстал в классическом черном костюме, а его невеста выбрала многослойный наряд красивого жемчужного оттенка с корсетом-бюстье. Многие предположили, что влюбленные провели просто фотосессию в свадебном стиле, чтобы вызвать интерес. У Омарова уже есть двое детей от предыдущих браков: 16-летний Омар и 9-летняя Теона.