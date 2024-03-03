«Ждите, мои дорогие»: Пугачева может вернуться на сцену?

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева пообещала поклонникам новые песни после выхода альбома «P. S.» («Постскриптум»). Вернется ли Примадонна на сцену, что об этом известно, как россияне отреагировали на ее новый сборник?

Что Пугачева сказала поклонникам

В своих социальных сетях певица сообщила, что узнала последней о выходе альбома «P. S.», состоящего из ее хитов и новых композиций. Исполнительница назвала релиз хорошим подарком к своему 75-летнему юбилею. Пугачева записала видео, на котором поблагодарила организаторов выхода пластинки и обратилась к поклонникам, пообещав порадовать их новыми песнями.

«Я последняя узнала, скорее всего, о том, что вышел альбом „Постскриптум“. Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас», — сказала она, улыбнувшись.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пугачева возобновляет карьеру?

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заявил, что новый альбом Пугачевой является подарком ее поклонникам по случаю наступления весны. По его мнению, артистка не прощается с публикой и может возобновить карьеру, записав еще несколько новых композиций.

«Пугачева таким способом решила отметить завершение зимы и наступление весны. Подарок поклонникам, но это не прощание. Мне кажется, Пугачева еще может что-то сделать и записать. Насколько это будет ярко, хитово, это второй вопрос. Мы не всегда ждем от артиста, чтобы каждая песня стала бомбой или хитом», — заявил Бабичев.

Эксперт напомнил, что Пугачева уходила со сцены, возвращалась, давала редкие, но меткие интервью, и всегда все было сказано в точку. По словам Бабичева, поклонники артистки будут счастливы от каждой ее новой песни.

Вернется ли Пугачева на сцену

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Пугачева планирует хорошо заработать на своем предстоящем юбилее. О ее планах вернуться на сцену в музыкальных кругах говорят уже несколько месяцев. С конца прошлого года менеджеры подыскивали для ее концертов сессионных музыкантов и составляли новый райдер.

В ноябре 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что исполнительница была готова выступать в новогодние праздники на Кипре и в Дубае. Сумма за шоу, по данным источника, составляла $500 тыс. без учета перелета, проживания и питания. В сообщении отмечалось, что Примадонна была готова спеть даже в Москве, если организаторы сумеют провести концерты тайно, без появления информации в СМИ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Как отреагировали россияне на новый альбом Пугачевой

В новый альбом артистки, который вышел 1 марта, вошли как live-версии песен из прощального концерта в Кремле в 2019 году, так и новые композиции: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Святая ложь», «Вольная», «Кругом голова» и другие.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru заявил, что выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса. По его мнению, певица продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников может от нее отвернуться.

Мнения слушателей разделились. Одни комплиментарно отозвались о новом альбоме Пугачевой, другие подвергли его критике.

«Отвратительно и безвкусно, как и все ее последнее творчество. Только в 70-х еще можно было ее песни слушать», — пишет пользователь в комментариях к соответствующей новости в группе «Русская Музыка» в социальной сети «ВКонтакте».

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