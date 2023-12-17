«Жалко Аллу»: Садальский о финансовых проблемах Пугачевой Садальский пожалел Пугачеву на фоне проблем с финансами

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Станислав Садальский

Российский актер и шоумен Станислав Садальский заявил, что ему жалко народную артистку СССР Аллу Пугачеву на фоне финансовых проблем. Как подчеркнул артист в беседе с aif.ru, российские артисты нигде не нужны, кроме как в РФ.

Российские артисты нигде не нужны, кроме как в России. Мне жалко только Аллу в этой ситуации. А [Максим] Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)... Я не сейчас поменял свое мнение, я всегда говорил о нем, что он очень неумный. Даже обсуждать этого глупца не буду! — высказался Садальский.

Актер отметил, что его не удивляет ситуация, в которой оказалась Пугачева вместе с Галкиным после отъезда из России. По его мнению, комик не нужен заграничному телевидению, где есть свои звезды, ему никогда не собрать залов, какие у него были в РФ. Садальский добавил, что раньше у Галкина были лучшие программы на российском телевидении, а сейчас он не стоит никакого внимания.

Ранее Галкин провел сольный концерт в Женеве, на котором рассказал, как он с Пугачевой пережил эмиграцию из России. По словам шоумена, его супруга назвала этот процесс «голожопингом». Галкин отметил, что раньше они ездили в Ригу в отдельном вагоне, который специально прицепляли к поезду, а теперь им приходится летать авиакомпаниями европейских авиалиний.