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Земфира выпустила чёрно-белый клип на песню «Пальто»

16:41, 26 апреля 2021
Земфира Земфира Фото: Anton Belitsky/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Российская певица Земфира выпустила на своём YouTube-канале клип на песню «Пальто» из нового альбома «Бордерлайн». Режиссёр — Рената Литвинова, ролик получился чёрно-белым.

На кадрах — разные вещи, от бирок на одежде до окон — расписаны строчками из «Пальто». Иногда картинка сменяется крышами столичных домов в центре Москвы, судя по всему, на Остоженке или Фрунзенской набережной. Видео опубликовано 26 апреля. За три часа оно набрало 30 тысяч просмотров, 4,2 тысячи лайков и 58 дизлайков.

Накануне Земфира представила саундтрек к художественному фильму актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В него вошли 15 композиций. Большая часть песен, к примеру «Злой человек» или «Бенедикт», погружает слушателя в мистическое настроение произведения. Однако среди представленных публике вещей к фильму есть также лиричные и звучащие нежно песни. К ним можно отнести «Фло» или «Фанни...».

В конце февраля певица выпустила альбом «Бордерлайн» — первый студийный релиз за восемь лет.

Как ранее передавал NEWS.ru, после выхода пластинку начали активно обсуждать поклонники и критики. Известный телеведущий Владимир Познер также прокомментировал новый альбом и творчество артистки.

По мнению Познера, Земфира — «выдающаяся фигура» в своём жанре, а её новый альбом станет явлением в пределах той аудитории, которая её воспринимает. По его словам, это «довольно большая аудитория, но не безграничная». При этом журналист признался, что послушал пока только одну новую песню артистки.

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