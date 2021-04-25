Земфира выпустила чёрно-белый клип на песню «Пальто»

Российская певица Земфира выпустила на своём YouTube-канале клип на песню «Пальто» из нового альбома «Бордерлайн». Режиссёр — Рената Литвинова, ролик получился чёрно-белым.
На кадрах — разные вещи, от бирок на одежде до окон — расписаны строчками из «Пальто». Иногда картинка
Накануне Земфира представила саундтрек к художественному фильму актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой «Северный ветер». В него вошли 15 композиций. Большая часть песен, к примеру «Злой человек» или «Бенедикт», погружает слушателя в мистическое настроение произведения. Однако среди представленных публике вещей к фильму есть также лиричные и звучащие нежно песни. К ним можно отнести «Фло» или «Фанни...».
В конце февраля певица выпустила альбом «Бордерлайн» — первый студийный релиз за восемь лет.
Как ранее передавал NEWS.ru, после выхода пластинку начали активно обсуждать поклонники и критики. Известный телеведущий Владимир Познер также прокомментировал новый альбом и творчество артистки.
По мнению Познера, Земфира — «выдающаяся фигура» в своём жанре, а её новый альбом станет явлением в пределах той аудитории, которая её воспринимает. По его словам, это «довольно большая аудитория, но не безграничная». При этом журналист признался, что послушал пока только одну новую песню артистки.