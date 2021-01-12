Земфира опубликовала редкое фото с Ренатой Литвиновой

https://static.news.ru/photo/97e73414-54ce-11eb-be39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Певица Земфира не часто публикует в социальных сетях личные фотографии, в основном все её посты посвящены творчеству. Но на этот раз исполнительница сделала исключение, обнародовав совместный снимок с актрисой Ренатой Литвиновой.

На фото женщины выглядят счастливыми, певица с восторгом смотрит на знаменитую блондинку.

Есть такой день 12 января, — прокомментировала Земфира пост в Instagram.

Одна из подписчиц пожелала всем найти такого человека, «который будет смотреть на вас так же, как Земфира смотрит на Ренату».

Ранее Рената Литвинова призналась, что уже 15 лет дружит с певицей Земфирой. Она называет её гениальным человеком. По словам актрисы, она делит с Земфирой одну студию, в которой есть всё для жизни. Она выглядит как квартира. Литвинова даже оставалась там на ночь. Режиссёр назвала Земфиру «даром», а «если относишься к человеку как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй». Литвинова добавила, что готова к старости без мужчины. Она уже завела кошку, писал NEWS.ru.