https://static.news.ru/photo/e450020a-3f8e-11ea-ab5d-fa163e074e61_660.jpg Земфира Фото: Anton Belitsky /Global Look Press

На сайте Земфиры появился график её концертов. Гастрольный тур продлится с мая по август.

Первый после долгого перерыва концерт Земфира даст в Испании, а завершится тур выступлением в Белоруссии. В Москве поклонники звезды смогут побывать на её концерте в конце мая, в Самаре — в конце июня, а фанатов из Санкт-Петербурга Земфира порадует в начале июля. Выступать она будет в рамках фестивалей в этих городах.

Как отмечает «Московский комсомолец», расписание тура появилось на фоне слухов о болезни певицы. Якобы в январе, пишет издание, на дне рождения актрисы Ренаты Литвиновой Земфиру увидели сильно исхудавшей и измождённой.

Ранее NEWS.ru писал, что минувшей осенью на концерте в Дубае Земфира представила две новые песни — Abuse и Goodbye. Она выступала в рамках фестиваля Parus. Всего певица исполнила 17 композиций.