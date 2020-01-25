На сайте Земфиры появился график её концертов. Гастрольный тур продлится с мая по август.
Первый после долгого перерыва концерт Земфира даст в Испании, а завершится тур выступлением в Белоруссии. В Москве поклонники звезды смогут побывать на её концерте в конце мая, в Самаре — в конце июня, а фанатов из Санкт-Петербурга Земфира порадует в начале июля. Выступать она будет в рамках фестивалей в этих городах.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что минувшей осенью на концерте в Дубае Земфира представила две новые песни — Abuse и Goodbye. Она выступала в рамках фестиваля Parus. Всего певица исполнила 17 композиций.
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