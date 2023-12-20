Земфира, Макаревич, «Би-2». Кого еще россияне больше не услышат на радио? Составлен список артистов, попавших в стоп-лист радиостанций РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

У российских радиостанций появился негласный стоп-лист. В перечень вошли исполнители, признанные иностранными агентами, осудившие спецоперацию или уехавшие из страны. О ком идет речь?

Кто попал в стоп-лист радиостанций

По данным Telegram-канала Mash, в «запрещенном» списке оказались Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), группа «Би-2», Макс Барских и другие артисты.

С нового года их треки больше не будут звучать в эфирах.

«Сотрудники нескольких не связанных между собой радиостанций рассказали нам, что их боссы уже получили негласный список „запрещенки“ и озвучили его на планерках. И теперь убирают из плейлиста на 2024 год всех иноагентов плюс некоторых из тех, кто уехал из страны и высказывается против», — пишет Mash.

Ранее каждая волна самостоятельно принимала решение, каких музыкантов ставить в ротацию, а каких нет, добавил источник.

Кто еще из музыкантов стал иноагентом после начала СВО

За взаимодействие с иностранными структурами в марте в реестр иностранных агентов внесли лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского.

Певец Егор Бортник (Лева из группы «Би-2») был признан иностранным агентом в мае из-за «готовности сотрудничать с иностранными источниками» и заявлений о поддержке Украины.

В сентябре 2022 года лидер «Машины времени» Андрей Макаревич тоже попал в список иноагентов. Причиной стали его высказывания, отождествляющие Россию и нацистскую Германию. Артист хотел оспорить решение Минюста РФ, но Замоскворецкий суд Москвы отклонил его иск.

Министерство юстиции также включило в список иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина, певицу Елизавету Гырдымову (Монеточку), рэперов Ивана Алексеева (Noize MC), Мирона Федорова (Оксимирона) и Ивана Дремина (Face). По словам ведомства, все попавшие в реестр музыканты выступали против спецоперации.

По всей видимости, все эти артисты тоже перестанут звучать в эфире радиостанций с 2024 года.

Кто из музыкантов просил признать себя иноагентом

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявляла, что солидарна с позицией супруга Максима Галкина, критикующего спецоперацию, и просила признать ее иноагентом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем — честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни», — говорила Примадонна.

Солистка группы Little Big Софья Таюрская, после того как ее возлюбленного Илью Прусикина внесли в реестр иноагентов, сообщила, что ей близка позиция Пугачевой.

«Спасибо, Алла Пугачева, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда», — написала певица в микроблоге.

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