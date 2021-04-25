«Здорово смотрится»: Пугачёва в худи и шортах поддержала тренд total black

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Накануне звёздный стилист Игорь Гуляев отметил день рождения. Навестить именинника лично пришла Алла Пугачёва. Кроме неё на вечере также присутствовали муж Примадонны Максим Галкин, певицы Слава, Лолита Милявская, а также Валерия с супругом Иосифом Пригожиным. Судя по фото, которые Гуляев опубликовал в Instagram, наряд всех гостей был выдержан в стиле total black.

Отметившая недавно 72-летие Алла Пугачёва также поддержала тренд на монохром, облачившись в чёрные худи и шорты. Образ певицы дополнила кепка в тон.

Стилист Анжелика Галустян похвалила аутфит, отметив, что артистка выглядит здорово и прилично.

Перед нами total black, который очень идет Алле Борисовне. Ноги у неё стройные, поэтому шорты смотрятся хорошо. За счёт плотных черных колготок, которые уравновешивают длину шорт, образ выглядит сбалансированным. Все очень прилично и здорово смотрится, — цитирует специалиста Teleprоgramma.pro.

Однако стилист нашла один единственный недочёт в образе Пугачёвой — это её головной убор. По её мнению, кепка выглядит как шофёрская фуражка и не уместна в этом комплекте.

Ранее сообщалось, что вдова Иосифа Кобзона опубликовала в Instagram архивное фото с Аллой Пугачёвой. На снимке Нелли Кобзон выглядит ухоженной и стройной, у неё прекрасная укладка, лёгкий макияж, красное платье и элегантное колье. При этом сама Примадонна выглядит не самым лучшим образом. На ней бесформенный чёрный балахон, волосы поддерживает простой чёрный ободок, а в глаза бросаются лишние килограммы. Примечательно, что фото было приурочено ко дню рождения певицы.