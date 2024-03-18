«Здорово, когда ломают двери»: Волочкова о погроме в театре Кадышевой Волочкова связала погром в театре Кадышевой с сильной любовью фанатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что люди, сломавшие дверь в театре Надежды Кадышевой, просто хотели попасть на ее выступление под названием «Одержимость». Артистка добавила, что вместе со своей командой она намерена устранить эту «неполадку». Вместе с тем она отметила, что «очень здорово», когда фанаты ломают двери, чтобы попасть на шоу во славу России.

Дело в том, что без приключений я не умею. Зрители, я верю, что любящие меня, они просто, желая попасть на этот спектакль, сломали дверь. Ничего страшного. Я и моя команда, мы за сегодняшний день устраним эту неполадку. Но, вы знаете, это очень здорово, когда ломают двери люди, желающие попасть на позитив, на творчество и шоу во славу России, — заявила Волочкова.

Речь идет о происшествии, которое случилось несколькими днями ранее. На выступление Волочковой пришло слишком много человек, которые выломали дверь в театре «Золотое кольцо».

Ранее Telegram-канал MADS сообщил, что актер Никита Джигурда устроил погром в одном из букмекерских клубов после выигрышной ставки. По информации канала, дебош мужчины, похожего на артиста, попал на камеры видеонаблюдения.