«Здесь мой дом»: Боня вернулась в Монако и попала на вечеринку к Ван Дамму Боня назвала Монако своим домом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня уехала из России после девяти месяцев ожидания ВНЖ в Монако и сразу отправилась на вечеринку к голливудскому актеру Жан Клоду Ванн Даму в рамках Каннского кинофестиваля. В блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она назвала Монако своим домом и подчеркнула, что здесь у нее «все организовано» на высшем уровне. Боня также показала засохшие растения в съемной квартире и пояснила, что без нее они погибли.

Я дома! Я не была здесь почти год, мой сад погиб. Но вид из окна так же прекрасен. У меня руки трясутся. Столько я сюда вложила сил, любви... И все засохло без меня. Но это мой дом, здесь у меня все организовано на высшем уровне! — поделилась чувствами Боня.

Позже блогер опубликовала видео, на котором танцует под латиноамериканскую музыку на вечеринке Ван Дамма, которую он организовал на яхте. Боня также пообещала через день пройтись по красной дорожке Каннского кинофестиваля.

До этого Боня призналась, что несколько лет жила не в Монако, а на территории Франции. Она заявила, что путаница с местом жительства стала причиной проблем с получением визы Монако. Боня подчеркнула, что ей потребовалось девять месяцев для оформления документов.

Ранее Боня призналась, что планирует оформить российское гражданство для 12-летней дочери Анджелины Летиции Смерфит. Она отметила, что девочка является подданной княжества Монако.

Боня напомнила хейтерам в соцсетях, жаждущих ее выдворения из Монако, что ее не могут депортировать, поскольку она является матерью подданной княжества. Знаменитость также подчеркнула, что ей выдали вид на жительство сроком на 10 лет.