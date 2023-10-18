«Здесь был Юра»: SHAMAN, Басков, Чеботина спели на вечере памяти Шатунова Звезды 1980-х и молодые артисты исполнили хиты Юры Шатунова

Фото: Архивы пресс-служб

SHAMAN на концерте «Здесь был Юра»

Концерт «Здесь был Юра», посвященный памяти Юрия Шатунова, прошел в «Крокус Сити Холле» в Москве. Хиты артиста исполняли известные певцы — как поколения 1980-х, так и молодые.

Ведущий вечера Андрей Малахов назвал Шатунова «символом и голосом поколения». Концерт открыл SHAMAN, исполнив песню «Седая ночь». Он отметил, что с детства мечтал спеть этот хит на большой сцене и «счастлив, что сегодня это случилось». Артисты — участники концерта рассказывали свои истории — о личном знакомстве с Юрой Шатуновым и о том, какое влияние на их творческие судьбы он оказал.

Таня Буланова поделилась, что работала библиотекарем в Ленинграде и не думала о выступлениях на сцене. И именно после посещения концерта Шатунова в качестве зрительницы она решила стать певицей. Денис Клявер вспомнил о первой встрече с солистом «Ласкового мая» за кулисами на сборном концерте. Юрий тогда подошел к нему и «очень просто сказал: „Привет, я Юра“, он был очень простым и искренним».

На концерте выступили также Лариса Долина, Дима Маликов, Алсу, Хабиб, Миа Бойко, Сосо Павлиашвили, Юлия Савичева, Николай Басков, Люся Чеботина, Ольга Серябкина и многие другие известные исполнители.

В финале на сцену вышла вдова Юрия Шатунова и дети артиста — сын Дэннис и дочь Эстелла, которые вместе с залом исполнили хит «Седая ночь».

О том, как прошел концерт, — в галерее NEWS.ru.