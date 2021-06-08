«Зажал мне рот»: бывшая актёра Глеба Калюжного обвинила его в избиении

Экс-возлюбленная российского актёра Глеба Калюжного — визажистка Юлия Магма — обвинила его в избиениях. Девушка рассказала о якобы физическом насилии со стороны артиста в посте на своей странице в Instagram. По словам автора публикации, недавно она «получила пощёчину» после вопроса, «откуда столько безразличия», потом молодой человек «кинул на кровать» спутницу и «зажал ей рот».
Действительно серьёзно повздорили в феврале, он (Глеб Калюжный. — NEWS.ru) плюнул мне 3 раза в лицо. И через время попыталась уйти к другому, но вытянул меня оттуда и обвинил в измене. Но сказал, что сам во всём виноват, принял меня, но в любой удобный случай он мне, конечно, это вспоминал. Но через месяц случается ещё пара ссор, в которых он больше не сдерживается и даёт мне пощёчины, — написала Магма.