«Зажал мне рот»: бывшая актёра Глеба Калюжного обвинила его в избиении

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Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые появилась на публике после проигранного суда с её экс-супругом Брэдом Питтом. Звезда сменила фирменный стиль в одежде — для празднования своего 46-летия женщина отказалась от знаменитого готического чёрного наряда и надела ярко-жёлтое свободное платье, передаёт YouTube-канал Hollywood Pipeline.

На празднике знаменитость появилась со своими шестью детьми: 19-летним Мэддоксом, 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летним Шайло и 12-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Накануне суд разрешил Питту совместно опекать наследников после...