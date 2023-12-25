Заявление уже написано. Кого и почему мог избить Филипп Киркоров в Москве? Mash: Киркоров столкнул охранника со сцены в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

На народного артиста России Филиппа Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений, сообщил Telegram-канал Mash. Какие подробности известны, кто пострадавший?

Кто написал заявление на Киркорова

По данным Mash, пострадавший — охранник московского «Крокус Сити Холла», в котором певица Ани Лорак 27 сентября отмечала 45-летие.

«Когда народная артистка Украины ушла за кулисы, к ней попытались пройти пять человек в сопровождении Филиппа Бедросовича — хотели подарить цветы исполнительнице. Но на пути встал чоповец — попросил их подождать, пока он согласовывает пропуск. Услышав это, Киркоров возмутился и дал королевского чапалаха, после которого охранник полетел вниз. Итог — растяжение связок правого голеностопа», — сообщил источник.

Спустя несколько месяцев пострадавший обратился к адвокату Сергею Васильеву и к православным активистам из движения «Сорок сороков», чтобы помочь засудить артиста, добавил Mash.

Официального подтверждения этой информации не было.

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что сложно прогнозировать, понесет ли певец ответственность.

«От профессионализма юриста, который займется данным вопросом, будет зависеть, какое наказание грозит Филиппу Киркорову. Я в свое время вел похожее дело, когда на певца завели уголовное дело. <...> Думаю, Киркоров с того времени сделал определенные выводы, поэтому сложно сказать, привлекут ли его к ответственности в этот раз», — поделился мнением адвокат.

Почему Киркорова хотят лишить звания народного артиста

После участия Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить его звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, в том числе Киркорова.

Адвокат музыканта Александр Добровинский заявил, что Шукшина таким образом решила пропиариться на имени певца. Предложение Бородина лишить Киркорова звания народного артиста за участие в мероприятии Ивлеевой он назвал глупостью.

«А официантов надо кастрировать, которые там работали, клуб поджечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтеру — пожизненное, нет? Больше он ничего не предлагает? Глупость полная, конечно», — сказал Добровинский NEWS.ru.

Кто отменил выступление Киркорова во МХАТе

Журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» рассказала, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Филиппа Киркорова в театре.

По словам телеведущей, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление исполнителя, сославшись на звонок из администрации президента. При этом друзьям Кехман сказал, что сделал это в порядке самоцензуры, подчеркнула Собчак.

Что известно о долгах Киркорова

По информации Telegram-канала Baza, у Филиппа Киркорова растут долги: месяц назад задолженность артиста составляла 5,5 млн рублей, а после «голой» вечеринки он должен уже 12 млн рублей.

При этом авторы публикации отметили, что поп-король может не бояться такой суммы, поскольку, по их информации, гонорар за его 45-минутное выступление составляет от 7 до 10 млн рублей.

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