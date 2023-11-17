«Заячья губа»: Собчак заподозрили в неудачной пластической операции Поклонники обратили внимание на изменившуюся форму губ Собчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущую Ксению Собчак подвергли критике за изменившуюся форму губ в ее новом видео, опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Некоторые поклонники предположили, что журналистка стала жертвой неудачной пластической операции, из-за чего ее верхняя губа приподнялась. Пользователи отметили, что на ранних фото губы Собчак имели другую форму.

Губы сделаны с ошибкой, хирург явно ошибся, и получилась заячья губа... Нехорошо, конечно, ну да и ладно, народу какая разница... Это пусть Богомолов думает, — сообщил подписчик с ником Musatrmusic.

Пользовательница Людмила Песоцкая отметила, что на старых снимках губы телеведущей выглядели естественнее и привлекательнее. Подписчица Ирина отметила, что деформация губ может происходить после неудачно сделанных уколов в губы гиалуроновой кислотой.

Ранее блогер и модель Виктория Боня сообщила, что после 2,5 месяцев с момента пластической операции она до сих пор не чувствует своей верхней губы. По словам Бони, она переживает из-за последствий хирургического вмешательства, но уже может снимать солнцезащитные очки на публике. Боня также сообщила, что за ее операцией следили самые известные пластические хирурги мира, в том числе американский специалист по ринопластике Радж Канодия, который «делал нос Ксении Анатольевне Собчак».