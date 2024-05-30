Заворотнюк умерла: главные роли, личная жизнь, говорила ли об СВО и Украине

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной болезни. Чем она была известна, какие ее роли запомнятся зрителям, что актриса говорила об Украине и спецоперации?

Чем известна Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки России Валентины Заворотнюк и телережиссера Юрия Заворотнюк.

В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его и поступила в Школу-студию при МХАТ им. Чехова.

Известность Заворотнюк принесла роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», который транслировался на канале СТС с 2004 по 2008 год. В 2008 году также вышло продолжение ситкома «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы».

«Первые шесть сезонов сериала снимались два года в режиме нон-стоп, практически круглыми сутками. Смена начиналась каждый день ровно в 07:15, а вот команда „Стоп! Снято!“ звучала в разное время, иногда далеко за полночь. Как зомби я добиралась до дома и мгновенно засыпала. А утром все повторялось сначала. Серии шли в эфир как горячие пирожки, с пылу с жару, и то, что происходило за стенами студии, казалось далеким от меня», — вспоминала актриса о проекте.

Помимо этого, она снялась в картинах «Чайка», «Наследник», «Ночь в стиле детства», «Артефакт», «Дом на краю», «Мамы», «Женщины на грани», «Любовь и море», «Провокатор», «Отдел», «Проклятие спящих», «Каспий 24», «Между нами, девочками. Продолжение», «Приставы» и других.

Всего в ее фильмографии 36 работ.

Также Заворотнюк выступала в роли телеведущей. Она работала в проектах «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Брачные игры», «Лед и пламень», «Две звезды» и других.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2003 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2005 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Анастасия Заворотнюк и Дмитрий Нагиев, 2013 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев, 2019 год

Что известно о личной жизни Заворотнюк

Первым муж Анастасии Заворотнюк — немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, который был старше ее на 18 лет. Брак продлился около года.

«У нас было много проблем. Муж хотел жить за границей, я — нет. А мне было тяжело там без родных и друзей... Он был гораздо мудрее и воспитаннее. Никакого скандала не было. Мы развелись очень спокойно. Он осознавал свои ошибки, понимал бессмысленность нашей совместной жизни. Все было достаточно цивилизованно», — вспоминала артистка.

Вторым мужем Заворотнюк стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. Три года они жили в США, где открыли агентство недвижимости. В браке родилось двое детей: дочь Анна и сын Майкл.

«Он говорил: „Сейчас я выстрелю себе в голову, и как ты с этим будешь дальше жить?!“ Это все происходило в тот момент, когда начались съемки „Моей прекрасной няни“. Тогда мы и развелись. Он, видимо, решил во что бы то ни стало разделить со мной ту популярность, которая пришла ко мне с сериалом. Буквально пропиариться на моем имени. Совершенно не отдавая себе отчет, как это отразится на наших детях», — признавалась Заворотнюк.

С 2006 по 2008 год актриса встречалась с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Ради Заворотнюк он ушел от жены Веры Новиковой, однако она рассталась с ним, встретив фигуриста Петра Чернышева. После расставания с артисткой Жигунов вернулся к Новиковой, и они поженились второй раз, но в 2020 году снова развелись из-за журналиста Виктории Ворожбит.

В 2008 году Заворотнюк узаконила отношения с Чернышевым. Пара познакомилась на съемках шоу «Танцы на льду». В 2018 году у супругов родилась дочь Мила.

Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с мамой Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с мамой Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анна Заворотнюк, Майкл Заворотнюк и Валентина Заворотнюк Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом Фото: Социальные сети Татьяна Тарасова, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк Фото: Социальные сети Татьяна Тарасова, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Что Заворотнюк говорила об Украине и СВО

Анастасия Заворотнюк в 2017 году была внесена в базу «Миротворца» за выступления в Крыму после 2014 года. Спецоперацию она никак не комментировала.

По словам заслуженного артиста Украины Виктора Андриенко, Заворотнюк восхищалась украинскими звездами.

В сериале «Моя прекрасная няня» актриса исполнила роль украинской провинциалки. В 2013 году она посетила Украину во время съемок шоу «Две капли воды». Андриенко утверждает, что тогда Заворотнюк расплакалась у него на плече.

«Когда мы заканчивали, Заворотнюк расплакалась. Она увидела, как мы общаемся, как вся толпа, конкуренты, аплодируют. Она говорит: „Как это? Вы же конкуренты — и все аплодируете друг другу“. Она пришла в гримерку и расплакалась на плече. Она говорила: „Вы — другие, у нас такого нет“», — заявил он в интервью украинским СМИ.

В 2019 году Заворотнюк в соцсетях поздравляла президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

«Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Удачи! Поздравляю», — комментировала она.

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