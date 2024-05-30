Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась ночью 30 мая после продолжительной болезни. Чем она была известна, какие ее роли запомнятся зрителям, что актриса говорила об Украине и спецоперации?
Чем известна Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье народной артистки России Валентины Заворотнюк и телережиссера Юрия Заворотнюк.
В 1988–1989 годах она училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института, однако бросила его и поступила в Школу-студию при МХАТ им. Чехова.
Известность Заворотнюк принесла роль няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», который транслировался на канале СТС с 2004 по 2008 год. В 2008 году также вышло продолжение ситкома «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы».
«Первые шесть сезонов сериала снимались два года в режиме нон-стоп, практически круглыми сутками. Смена начиналась каждый день ровно в 07:15, а вот команда „Стоп! Снято!“ звучала в разное время, иногда далеко за полночь. Как зомби я добиралась до дома и мгновенно засыпала. А утром все повторялось сначала. Серии шли в эфир как горячие пирожки, с пылу с жару, и то, что происходило за стенами студии, казалось далеким от меня», — вспоминала актриса о проекте.
Помимо этого, она снялась в картинах «Чайка», «Наследник», «Ночь в стиле детства», «Артефакт», «Дом на краю», «Мамы», «Женщины на грани», «Любовь и море», «Провокатор», «Отдел», «Проклятие спящих», «Каспий 24», «Между нами, девочками. Продолжение», «Приставы» и других.
Всего в ее фильмографии 36 работ.
Также Заворотнюк выступала в роли телеведущей. Она работала в проектах «Хорошие песни», «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду», «Ледниковый период», «Брачные игры», «Лед и пламень», «Две звезды» и других.
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», 2004 год
Фото: Victor Klyushkin/Russian Look/Global Look Press
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов, 2007 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Pres
Марат Башаров, Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский, 2011 год
Что известно о личной жизни Заворотнюк
Первым муж Анастасии Заворотнюк — немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, который был старше ее на 18 лет. Брак продлился около года.
«У нас было много проблем. Муж хотел жить за границей, я — нет. А мне было тяжело там без родных и друзей... Он был гораздо мудрее и воспитаннее. Никакого скандала не было. Мы развелись очень спокойно. Он осознавал свои ошибки, понимал бессмысленность нашей совместной жизни. Все было достаточно цивилизованно», — вспоминала артистка.
Вторым мужем Заворотнюк стал бизнесмен Дмитрий Стрюков. Три года они жили в США, где открыли агентство недвижимости. В браке родилось двое детей: дочь Анна и сын Майкл.
«Он говорил: „Сейчас я выстрелю себе в голову, и как ты с этим будешь дальше жить?!“ Это все происходило в тот момент, когда начались съемки „Моей прекрасной няни“. Тогда мы и развелись. Он, видимо, решил во что бы то ни стало разделить со мной ту популярность, которая пришла ко мне с сериалом. Буквально пропиариться на моем имени. Совершенно не отдавая себе отчет, как это отразится на наших детях», — признавалась Заворотнюк.
С 2006 по 2008 год актриса встречалась с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Ради Заворотнюк он ушел от жены Веры Новиковой, однако она рассталась с ним, встретив фигуриста Петра Чернышева. После расставания с артисткой Жигунов вернулся к Новиковой, и они поженились второй раз, но в 2020 году снова развелись из-за журналиста Виктории Ворожбит.
В 2008 году Заворотнюк узаконила отношения с Чернышевым. Пара познакомилась на съемках шоу «Танцы на льду». В 2018 году у супругов родилась дочь Мила.
Что Заворотнюк говорила об Украине и СВО
Анастасия Заворотнюк в 2017 году была внесена в базу «Миротворца» за выступления в Крыму после 2014 года. Спецоперацию она никак не комментировала.
По словам заслуженного артиста Украины Виктора Андриенко, Заворотнюк восхищалась украинскими звездами.
В сериале «Моя прекрасная няня» актриса исполнила роль украинской провинциалки. В 2013 году она посетила Украину во время съемок шоу «Две капли воды». Андриенко утверждает, что тогда Заворотнюк расплакалась у него на плече.
«Когда мы заканчивали, Заворотнюк расплакалась. Она увидела, как мы общаемся, как вся толпа, конкуренты, аплодируют. Она говорит: „Как это? Вы же конкуренты — и все аплодируете друг другу“. Она пришла в гримерку и расплакалась на плече. Она говорила: „Вы — другие, у нас такого нет“», — заявил он в интервью украинским СМИ.
В 2019 году Заворотнюк в соцсетях поздравляла президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
«Володя, я знаю, какой ты неутомимый и увлеченный трудоголик на площадке, как ты включаешься на 100% в каждую стоящую перед тобой задачу. Я искренне рада, что ты выходишь на новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу. Желаю со всей присущей тебе энергией, отдачей и правдивостью существовать в этом новом статусе, стать настоящим благом для своей страны и народа, который тебе доверился. Удачи! Поздравляю», — комментировала она.
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