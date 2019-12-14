https://static.news.ru/photo/92687586-1f6c-11ea-b763-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Представители Анастасии Заворотнюк поблагодарили настоятельниц нескольких монастырей, которые ежедневно совершают постоянные молитвы о здравии актрисы.

Они особо отметили Горненский женский монастыря в Иерусалиме, куда приезжала звезда телесериала «Моя прекрасная няня». Русская духовная миссия с теплотой вспоминают Заворотнюк и желают ей скорейшего выздоровления.

Сёстры Горненского женского монастыря молятся за неё на Святой Земле. Она паломничала в 2015 году, — говорится в сообщении настоятельницы этого монастыря.

Артистка страдает от онкологического заболевания. Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Как писал NEWS.ru, Заворотнюк прописали курс массажа, чтобы вследствие паралича её мышцы не атрофировались и не образовались тромбы.