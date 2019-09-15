https://static.news.ru/photo/7249de58-d79f-11e9-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_zavorotnyuk/instagram.com

Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Ранее она находилась в медикаментозном сне, в который её погрузили врачи.

Однако теперь, пишет РЕН ТВ , состояние пациентки не связано с использованием препаратов. Об ухудшении здоровья Заворотнюк стало известно 13 сентября. СМИ сообщали, что звезду доставили в реанимацию одной из московских клиник с отёком мозга.

Вечером 14 сентября муж актрисы Пётр Чернышёв и её мать экстренно приехали к ней в больницу. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.