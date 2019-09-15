Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому. Ранее она находилась в медикаментозном сне, в который её погрузили врачи.
Однако теперь, пишет
Вечером 14 сентября муж актрисы Пётр Чернышёв и её мать экстренно приехали к ней в больницу. 15 сентября пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Ранее известный продюсер Андрей Разин рассказал, что могло стать причиной болезни. По его словам, в развитии онкологии у звезды сериала «Моя прекрасная няня» виновата новая методика омоложения, писал News.ru.