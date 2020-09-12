Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Сети

https://static.news.ru/photo/71f02326-f59a-11ea-a16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: a_zavorotnyuk/instagram.com

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк вновь появились фотографии, посвящённые 12-й годовщине её свадьбы с Петром Чернышовым.

В этот раз звезда поделилась фотографиями творческих работ, сделанных её младшей дочкой Милой. Девочка создала несколько рисунков и аппликаций, среди которых были изображения дома с собакой и пруд с уточками. Кроме того, одна из аппликаций, сделанная из сухих листьев, была посвящена годовщине свадьбы и изображала обручальные кольца.

Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество, — написано в комментарии к фото.

Ранее сторис в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией. На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем фигуристом Петром Чернышёвым. Ссылка в сообщении вела в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк». До этого аккаунт бездействовал с 13 апреля.

Внешность Анастасии Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому она не хочет показывать себя публике.

Родные артистки во всём её поддерживают и оберегают от назойливого внимания репортёров. До сих пор ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилось в прессе. В то же время близкие не скрывают, что от былой красоты звезды не осталось и следа, сообщал NEWS.ru.