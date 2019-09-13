Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк не появилась на открытии магазина одежды своей дочери Анны. Как предполагают СМИ, произойти это могло из-за болезни актрисы.
Шоу-рум, в котором была представлена линия модной одежды от Анны Заворотнюк-Стрюковой, открылся 12 сентября в Москве. Сопровождалось мероприятие ростовыми куклами, шампанским и цветами, пишет «
Дочь знаменитой актрисы пришли поддержать её друзья, но мама Анны так и не появилась. К слову, Анна не захотела приглашать на открытие своего магазина прессу, даже чтобы не рекламировать коллекцию.
Возможно, предполагают журналисты, звёздная мама не захотела появляться на публике из-за того, что не может оправиться после рождения третьего ребёнка, но и слухи о болезни Заворотнюк тоже не исключены.
Ранее News.ru сообщал, что соседка Анастасии Заворотнюк по коттеджному посёлку Крекшино в Новой Москве рассказала о своей последней встрече с актрисой. Женщина с трудом узнала звезду сериала «Моя прекрасная няня».