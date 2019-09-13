https://static.news.ru/photo/08016104-d5bc-11e9-baf3-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Artur Widak/Global Look Press

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк не появилась на открытии магазина одежды своей дочери Анны. Как предполагают СМИ, произойти это могло из-за болезни актрисы.

Шоу-рум, в котором была представлена линия модной одежды от Анны Заворотнюк-Стрюковой, открылся 12 сентября в Москве. Сопровождалось мероприятие ростовыми куклами, шампанским и цветами, пишет « КП ».

Дочь знаменитой актрисы пришли поддержать её друзья, но мама Анны так и не появилась. К слову, Анна не захотела приглашать на открытие своего магазина прессу, даже чтобы не рекламировать коллекцию.

Возможно, предполагают журналисты, звёздная мама не захотела появляться на публике из-за того, что не может оправиться после рождения третьего ребёнка, но и слухи о болезни Заворотнюк тоже не исключены.

Ранее News.ru сообщал, что соседка Анастасии Заворотнюк по коттеджному посёлку Крекшино в Новой Москве рассказала о своей последней встрече с актрисой. Женщина с трудом узнала звезду сериала «Моя прекрасная няня».