Заворотнюк нарушила молчание в соцсетях из-за Навки

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, впервые за долгое время опубликовала новый пост в своём Instagram. Она нарушила молчание, чтобы поздравить фигуристку Татьяну Навку с 45-летием.
Звезда сериала «Моя прекрасная няня» опубликовала снимок своего супруга Петра Чернышёва и Навки. Фотография была сделана во время их ледового шоу.
Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки, — написала артистка.
Она также поблагодарила спортсменку за поддержку.
Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.
Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.
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