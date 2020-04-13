Заворотнюк нарушила молчание в соцсетях из-за Навки

https://static.news.ru/photo/10b89dc4-7dc0-11ea-badc-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, впервые за долгое время опубликовала новый пост в своём Instagram. Она нарушила молчание, чтобы поздравить фигуристку Татьяну Навку с 45-летием.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» опубликовала снимок своего супруга Петра Чернышёва и Навки. Фотография была сделана во время их ледового шоу.

Сегодня день рождения у олимпийской чемпионки и прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки, — написала артистка.

Она также поблагодарила спортсменку за поддержку.

Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.