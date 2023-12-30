Заворотнюк, Крым, увольнение из театра: куда пропала Екатерина Дубакина

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Актриса Екатерина Дубакина прославилась благодаря роли Маши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня». Что известно о новых проектах артистки и ее личной жизни?

Чем известна Екатерина Дубакина

Екатерина Дубакина с юных лет посещала студию музыкально-театрального колледжа имени Галины Вишневской, благодаря чему в 14 лет сыграла небольшую роль в картине «Одинокое небо» Сергея Русакова, а еще спустя два года была приглашена на кастинг сериала «Моя прекрасная няня».

В 2006 году Дубакина стала студенткой РАТИ, где училась в мастерской Сергея Голомазова. До окончания обучения она начала сотрудничать с труппой Театра на Малой Бронной. В 2018 году она впервые попробовала себя в качестве режиссера и поставила спектакль «Самоубийца», где сыграла главную роль.

После успеха ленты «Моя прекрасная няня» артистка также снялась в сериалах «Немного не в себе» и «Светофор». Позднее она появлялась в мелодраме «Красивая жизнь», в детективе «Кто поймал букет невесты» и в картинах «Метод» и «Света с того света».

Екатерина Дубакина длительное время скрывала свою личную жизнь, но в 2020 году призналась, что состоит в браке с режиссером Евгением Семеновым.

Чем сейчас занимается Екатерина Дубакина

Екатерина Дубакина два года назад ушла из московского Театра на Малой Бронной, где работала актрисой и режиссером. Ее работы сняли с репертуара с приходом нового художественного руководителя режиссера Константина Богомолова и директора учреждения Елены Мироненко.

В 2021 году артистка создала независимый театр ТДМ (Театр Дело Молодых). В его команду входят актеры — выпускники РАТИ-ГИТИС мастерской С. А. Голомазова.

Сейчас Дубакина выходит на сцену Театра на Малой Бронной в качестве приглашенной актрисы. Она играет в детском спектакле «Тайна старого шкафа». В кино актриса последний раз снималась в 2022 году в сериалах «Только по любви» и «Провинциальный детектив».

Что Дубакина говорила о болезни Анастасии Заворотнюк

Екатерина Дубакина во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» много контактировала с коллегой по съемочной площадке Анастасией Заворотнюк. В одном из последних интервью она призналась, что имеет представление о ситуации, в которой оказалась семья актрисы после того, как у Заворотнюк была обнаружена опухоль головного мозга.

«Очень страшная ситуация. Но это очень скользкий момент... Мне бы не хотелось обсуждать его подробно. Поясню. Что бы я сейчас ни сказала, это будет выглядеть как попытка ухватиться за обсуждаемую тему. А это некорректно. Я бы не стала. Могу только пожелать здоровья Насте и сил ее близким», — заявила Дубакина.

Как Дубакина отзывается о Крыме

Екатерина Дубакина родилась в Севастополе. По словам актрисы, ее мама намеренно уехала рожать на полуостров, так как с этим местом связано прошлое ее семьи — дедушка актрисы служил на Черноморском флоте на крейсере «Слава», потом был командиром БЧ-5 — боевой части 5, на крейсере «Адмирал Ушаков». Однако вскоре после рождения артистка с родителями переехала в Москву.

«Я выросла в Москве, буквально год провела в Севастополе. Яркого впечатления о городе не осталось, но очень хорошо помню маки, которые росли в Херсонесе. Конечно, помню и сам Херсонес, там было много детских приключений», — рассказала она «Крымскому информационному агентству».

Дубакина каждое лето приезжает в Севастополь, а в 2016 году проводила творческие вечера в Артеке на детском кинофестивале «Алые паруса». По словам актрисы, посещение Крыма никак не влияет на ее возможности путешествовать по миру.

«На Украину, конечно, нет возможности поехать. Я знаю, что я в их невъездном списке, но в остальном — нет. Я была в Германии. Нет, никаких вопросов не было», — отметила она.

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