https://static.news.ru/photo/2584789c-daf8-11e9-8da0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк получает бесплатную медицинскую помощь в одной из лучших частных больниц Москвы благодаря помощи друзей.

Семья актрисы «не платит за нахождение в клинике ни копейки». Она уже прошла курсы лучевой терапии за счёт полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Друзья сумели привязать её по полису ОМС к одной из лучших частных больниц Москвы, — передаёт URA.RU .

По данным Telegram-канала Baza, Заворотнюк не впадала в кому и у неё не было пневмонии.

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал News.ru, продюсер Бари Алибасов заявил, что общественность должна перестать лезть в жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая совсем недавно пришла в сознание после медикаментозной комы.